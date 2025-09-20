JOURNEES DU PATRIMOINE- VISITE DU CLOÎTRE ET DE LA CATHÉDRALE Elne

1 Plateau des Garaffes Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Plongez dans l’univers médiéval de la cathédrale et du cloître d’Elne, joyaux romans et gothiques. Au programme visites guidées sur les métiers de la construction au Moyen Âge et démonstration de gravure sur pierre

1 Plateau des Garaffes Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90

English :

Immerse yourself in the medieval world of Elne?s cathedral and cloister, Romanesque and Gothic gems. On the program: guided tours of construction trades in the Middle Ages and a demonstration of stone engraving

German :

Tauchen Sie ein in die mittelalterliche Welt der Kathedrale und des Klosters von Elne, romanische und gotische Juwelen. Auf dem Programm stehen Führungen zu den Bauberufen des Mittelalters und eine Vorführung der Steinmetzkunst

Italiano :

Immergetevi nel mondo medievale della cattedrale e del chiostro di Elne, gioielli romanici e gotici. In programma: visite guidate ai mestieri dell’edilizia nel Medioevo e una dimostrazione di incisione su pietra

Espanol :

Sumérjase en el mundo medieval de la catedral y el claustro de Elne, joyas del románico y el gótico. En el programa: visitas guiadas a los oficios de la construcción en la Edad Media y una demostración de grabado en piedra

