Journées du Patrimoine Visite du Conseil Départemental de la Creuse Guéret

Journées du Patrimoine Visite du Conseil Départemental de la Creuse

Place Louis Lacrocq Guéret Creuse

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez découvrir l’histoire de l’Hôtel des Moneyroux, appelé aussi Château des Comtes de la Marche, siège du conseil départemental de la Creuse.

Cette visite guidée sera suivie d’une visite libre de l’exposition « Le patrimoine rural de l’eau dans la Creuse » dans la chapelle de l’Hôtel du Département.

Bâtiment ancien avec escaliers escarpés. .

Place Louis Lacrocq Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 23 24

