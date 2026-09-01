Informations pratiques

L’Église-aux-Bois

Journées du Patrimoine : Visite du jardin de Villevaleix

1 Villevaleix L’Église-aux-Bois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez vous ressourcer dans un havre de paix où nature et patrimoine se rencontrent.

Le Jardin de Villevaleix est un lieu pensé pour l’émerveillement et la sérénité.

Au fil de ses allées soigneusement aménagées, découvrez des massifs floraux aux couleurs éclatantes, de majestueux arbres centenaires et des espaces de repos propices à la contemplation. Chaque recoin raconte une histoire, à travers une ancienne fontaine en fonte, un paisible bassin en pierre, un kiosque en bambou ou encore de superbes vues sur la campagne environnante.

Né de la réhabilitation d’une parcelle autrefois abandonnée, ce jardin témoigne d’un engagement passionné en faveur du patrimoine naturel. Au fil des saisons, il dévoile de nouveaux trésors et invite à la flânerie dans un cadre harmonieux et apaisant.

Visite gratuite, possibilité de faire un don, prévoir les bottes en cas de pluie.

Sur réservation. .

1 Villevaleix L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 16 19 67

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English : Journées du Patrimoine : Visite du jardin de Villevaleix

L’événement Journées du Patrimoine : Visite du jardin de Villevaleix L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze