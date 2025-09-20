Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent Sardent

Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent Sardent samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent

Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’univers singulier de Roland Vincent, sculpteur autodidacte creusois décédé en 2024. Son ami Bernard Lecointe présente une cinquantaine d’œuvres de l’artiste dans le Musée à l’air libre Roland Vincent, musée à ciel ouvert aménagé à Nouallet, commune de Sardent.

Visite libre ou commentée. .

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 36 28

English : Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent

German : Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent

L’événement Journées du Patrimoine Visite du musée à l’air libre Roland Vincent Sardent a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Creuse Sud Ouest