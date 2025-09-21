Journées du Patrimoine Visite du Palais de Justice d’Agen Place Armand Fallières Agen

2025-09-21

Le Palais de Justice d’Agen ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son architecture du XIXe siècle et ses salles classées aux titres des Monuments historiques.

Durée de la visite 1h30 Réservation obligatoire.

Une présentation de costumes d’audience illustrera les métiers des tribunaux et un diaporama illustrant l’histoire du Palais de Justice vous sera présenté.

Place Armand Fallières Palais de Justice d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 95 00

English : Journées du Patrimoine Visite du Palais de Justice d’Agen

The Palais de Justice d’Agen opens its doors to let you discover its 19th-century architecture and listed rooms.

Length of visit: 1h30 Reservations required.

German : Journées du Patrimoine Visite du Palais de Justice d’Agen

Der Justizpalast von Agen öffnet seine Türen, um Ihnen seine Architektur aus dem 19. Jahrhundert und seine denkmalgeschützten Säle zu zeigen.

Dauer der Besichtigung: 1,5 Stunden Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il Palais de Justice di Agen apre le sue porte per farvi scoprire la sua architettura del XIX secolo e le sue sale catalogate.

Durata della visita: 1h30 Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite du Palais de Justice d’Agen

El Palacio de Justicia de Agen le abre sus puertas para que descubra su arquitectura del siglo XIX y sus salas catalogadas.

Duración de la visita: 1h30 Reserva obligatoria.

