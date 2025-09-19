Journées du Patrimoine * Visite du Sémaphore Perros-Guirec

Journées du Patrimoine * Visite du Sémaphore Perros-Guirec vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine * Visite du Sémaphore

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19

é é

, le Sémaphore de Perros-Guirec ouvre ses portes au public !

Des visites guidées de 30 minutes (groupes de 10 personnes) vous permettront de découvrir ce site exceptionnel.

Le matin à 10h, 10h30, 11h et 11h30

L’après-midi à 13h30, 14h, 15h, 15h30 et 16h.

Carte national d’identité obligatoire pour accéder au site.

Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec.

Infos et Réservations à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 02 96 23 21 15 .

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine * Visite du Sémaphore Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec