Journées du Patrimoine * Visite du Sémaphore Perros-Guirec

Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec Côtes-d’Armor
, le Sémaphore de Perros-Guirec ouvre ses portes au public !
Des visites guidées de 30 minutes (groupes de 10 personnes) vous permettront de découvrir ce site exceptionnel.
Le matin à 10h, 10h30, 11h et 11h30
L’après-midi à 13h30, 14h, 15h, 15h30 et 16h.
Carte national d’identité obligatoire pour accéder au site.
Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec.
Infos et Réservations à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 02 96 23 21 15 .
Boulevard du Sémaphore Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
