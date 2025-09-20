Journées du Patrimoine Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac Carsac-Aillac

154 Route des 6 Chemins Carsac-Aillac Dordogne

20-21 septembre 2025, Carsac-Aillac visite guidée du temple maçonnique. Découverte des symboles, du mobilier et des usages d’une loge maçonnique. Gratuit et accessible PMR.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la loge maçonnique de Carsac-Aillac ouvre ses portes les 20 et 21 septembre 2025. Installé en 2011 dans un ancien bâtiment rural, ce temple a été rénové en 2022. La visite commentée propose deux volets une présentation du matériel et des symboles maçonniques (équerre, compas, organisation d’une loge) et une découverte de l’espace intérieur, de son mobilier et de ses usages cérémoniels. L’occasion unique de comprendre l’importance de ce lieu dans le patrimoine local. Accès libre et gratuit, adapté au handicap moteur. .

+33 6 89 14 20 82

september 20-21, 2025, Carsac-Aillac: guided tour of the Masonic temple. Discover the symbols, furnishings and practices of a Masonic lodge. Free and accessible to wheelchair users.

20.-21. September 2025, Carsac-Aillac: Führung durch den Freimaurertempel. Entdeckung der Symbole, des Mobiliars und der Gebräuche einer Freimaurerloge. Kostenlos und zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

20-21 settembre 2025, Carsac-Aillac: visita guidata al tempio massonico. Scoprite i simboli, gli arredi e le pratiche di una loggia massonica. Gratuita e accessibile alle persone in sedia a rotelle.

20-21 de septiembre de 2025, Carsac-Aillac: visita guiada al templo masónico. Descubra los símbolos, el mobiliario y las prácticas de una logia masónica. Gratuita y accesible para personas en silla de ruedas.

