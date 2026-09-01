Informations pratiques

Carsac-Aillac

Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac

154 route des 6 chemins Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite d’un temple maçonnique

Découvrez la Loge Maçonnique de Carsac-Aillac, ses symboles, objets et valeurs lors d’une visite commentée.

19 septembre : 10h-19h | 20 septembre : 10h-18h

Gratuit, sans réservation. Conférence samedi à 17h30, limitée à 70 personnes.

Visite d’un temple maçonnique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez exceptionnellement la Loge Maçonnique de Carsac-Aillac. Une visite commentée permettra d’explorer les outils, symboles et objets maçonniques, ainsi que le temple et les fondements, valeurs et démarches de la franc-maçonnerie à la Grande Loge de France.

Une conférence exceptionnelle aura lieu le samedi 19 septembre à 17h30, animée par le 1er Grand Maître Adjoint, sur le thème : « Franc-Maçon de la Grande Loge de France, un engagement assumé ».

Samedi 19 septembre : 10h à 19h

Dimanche 20 septembre : 10h à 18h

Visite et conférence gratuites, sans réservation. Conférence limitée à 70 personnes. .

154 route des 6 chemins Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 14 20 82 laporte.ecossaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac

Tour of a Masonic Temple

Discover the Carsac-Aillac Masonic Lodge, its symbols, artifacts, and values during a guided tour.

September 19: 10 a.m.–7 p.m. | September 20: 10 a.m.–6 p.m.

Free, no reservation required. Lecture on Saturday at 5:30 p.m., limited to 70 people.

L’événement Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon