Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac Carsac-Aillac
samedi 19 septembre 2026 · Carsac-Aillac
Informations pratiques
Carsac-Aillac
Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac
154 route des 6 chemins Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite d’un temple maçonnique
Découvrez la Loge Maçonnique de Carsac-Aillac, ses symboles, objets et valeurs lors d’une visite commentée.
19 septembre : 10h-19h | 20 septembre : 10h-18h
Gratuit, sans réservation. Conférence samedi à 17h30, limitée à 70 personnes.
Visite d’un temple maçonnique
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez exceptionnellement la Loge Maçonnique de Carsac-Aillac. Une visite commentée permettra d’explorer les outils, symboles et objets maçonniques, ainsi que le temple et les fondements, valeurs et démarches de la franc-maçonnerie à la Grande Loge de France.
Une conférence exceptionnelle aura lieu le samedi 19 septembre à 17h30, animée par le 1er Grand Maître Adjoint, sur le thème : « Franc-Maçon de la Grande Loge de France, un engagement assumé ».
Samedi 19 septembre : 10h à 19h
Dimanche 20 septembre : 10h à 18h
Visite et conférence gratuites, sans réservation. Conférence limitée à 70 personnes. .
154 route des 6 chemins Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 14 20 82 laporte.ecossaise@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac
Tour of a Masonic Temple
Discover the Carsac-Aillac Masonic Lodge, its symbols, artifacts, and values during a guided tour.
September 19: 10 a.m.–7 p.m. | September 20: 10 a.m.–6 p.m.
Free, no reservation required. Lecture on Saturday at 5:30 p.m., limited to 70 people.
L’événement Journées du Patrimoine : Visite du temple maçonnique de Carsac-Aillac Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon
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