Journées du Patrimoine Visite du temple maçonnique de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine Visite du temple maçonnique de Sarlat Sarlat-la-Canéda samedi 20 septembre 2025.

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la loge du Grand Orient de France de Sarlat vous ouvre les porte du temple de la Franc-Maçonnerie.

Au programme
Visiter un Temple Maçonnique du Grand Orient de France à Sarlat,
Découvrir l’histoire de la Franc-Maçonnerie,
Echanger avec des Francs-Maçons et Francs-Maçonnes sur leur démarche et leurs engagements,
Partager un verre de l’amitié.

Inscription obligatoire.   .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

