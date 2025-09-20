Journées du Patrimoine Visite du temple maçonnique de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la loge du Grand Orient de France de Sarlat vous ouvre les porte du temple de la Franc-Maçonnerie.

Au programme

Visiter un Temple Maçonnique du Grand Orient de France à Sarlat,

Découvrir l’histoire de la Franc-Maçonnerie,

Echanger avec des Francs-Maçons et Francs-Maçonnes sur leur démarche et leurs engagements,

Partager un verre de l’amitié.

Inscription obligatoire. .

