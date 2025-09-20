Journées du Patrimoine Visite du temple maçonnique de Sarlat Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Canéda Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la loge du Grand Orient de France de Sarlat vous ouvre les porte du temple de la Franc-Maçonnerie.
Au programme
Visiter un Temple Maçonnique du Grand Orient de France à Sarlat,
Découvrir l’histoire de la Franc-Maçonnerie,
Echanger avec des Francs-Maçons et Francs-Maçonnes sur leur démarche et leurs engagements,
Partager un verre de l’amitié.
Inscription obligatoire. .
Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
