Journées du patrimoine visite du temple protestant Temple protestant Agen

Journées du patrimoine visite du temple protestant

Temple protestant 18 cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Achevé en 1865, l'actuel temple protestant d'Agen présente une façade, de style classique, arborant une rosace aux motifs géométriques, des colonnes corinthiennes, et un fronton triangulaire orné d'un bas-relief représentant une Bible ouverte, symbole traditionnel des Églises protestantes réformées.

Après l’interdiction du culte protestant et la destruction du premier temple au XVIe et au XVIIe s, les protestants de l’agenais achètent en 1859 un terrain cours Victor Hugo et y inaugurent un nouveau temple le 14 décembre 1865.La façade est de style classique, avec quatre colonnes corinthiennes. Elle est surmontée d’un fronton triangulaire orné d’un bas-relief représentant une Bible ouverte, symbole traditionnel des Églises réformés, avec sur la page de gauche Sondez les Ecritures , et la page de droite La vérité vous rendra libre . Est gravé dans la pierre l’inscription culte protestant et la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité. L’entrée composée d’un sas à trois portes est surmontée d’une tribune de bois. Une rosace et des vitraux latéraux transparents aux motifs géométriques apportent de la lumière. L’intérieur est sobre, les murs blancs sont sans décorations. .

English : Journées du patrimoine visite du temple protestant

Completed in 1865, Agen’s current Protestant church features a classical façade with a geometric rose window, Corinthian columns and a triangular pediment adorned with a bas-relief depicting an open Bible, the traditional symbol of Protestant Reformed churches.

German : Journées du patrimoine visite du temple protestant

Die Fassade des 1865 fertiggestellten protestantischen Tempels in Agen ist im klassischen Stil gehalten und zeigt eine Rosette mit geometrischen Motiven, korinthische Säulen und einen dreieckigen Giebel mit einem Basrelief, das eine geöffnete Bibel darstellt, das traditionelle Symbol der protestantisch-reformierten Kirchen.

Italiano :

Completata nel 1865, l’attuale chiesa protestante di Agen presenta una facciata classica con rosone a motivi geometrici, colonne corinzie e un frontone triangolare decorato con un bassorilievo che rappresenta una Bibbia aperta, simbolo tradizionale delle chiese protestanti riformate.

Espanol : Journées du patrimoine visite du temple protestant

Terminada en 1865, la actual iglesia protestante de Agen presenta una fachada clásica con un rosetón de motivos geométricos, columnas corintias y un frontón triangular decorado con un bajorrelieve que representa una Biblia abierta, símbolo tradicional de las iglesias protestantes reformadas.

