Informations pratiques

Frouard

Journées du patrimoine Visite du Théâtre Gérard Philippe

Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les coulisses de ce théâtre atypique dédié au spectacle vivant et à la création artistique salle de spectacle, espace d’exposition, loges et lieux de création artistique. Il développe également des actions culturelles à destination des associations et des scolaires.

RDV devant le Théâtre Gérard Philippe, avenue de la libération à Frouard

Réservation nécessaire 03 83 24 40 40 groupes limités à 20 personnesTout public

0 .

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a behind-the-scenes look at this unique theater dedicated to the performing arts and artistic creation: performance hall, exhibition space, dressing rooms, and artistic creation spaces. It also organizes cultural activities for organizations and school groups.

Meet in front of the Théâtre Gérard Philippe, Avenue de la Libération in Frouard

Reservations required: 03 83 24 40 40—groups limited to 20 people

L’événement Journées du patrimoine Visite du Théâtre Gérard Philippe Frouard a été mis à jour le 2026-09-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY