Journées du Patrimoine Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda

Tribunal Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Sans réservation
Visite des salles et découvete d’une audiance,
Exposition jeunesse « C’est quoi la justice ? »
Présentation des métiers de la justice

Sur réservation
10h30 à 12 « 12 jurés en colère » par le théâtre de la Nauze
14h à 14h45 visite guidée par Mathieu Allard   .

Tribunal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   patrimoine@sarlat.fr

