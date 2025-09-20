Journées du Patrimoine Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda
Journées du Patrimoine Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Visite du tribunal
Tribunal Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Sans réservation
Visite des salles et découvete d’une audiance,
Exposition jeunesse « C’est quoi la justice ? »
Présentation des métiers de la justice
Sur réservation
10h30 à 12 « 12 jurés en colère » par le théâtre de la Nauze
14h à 14h45 visite guidée par Mathieu Allard .
Tribunal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@sarlat.fr
English : Journées du Patrimoine Visite du tribunal
German : Journées du Patrimoine Visite du tribunal
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine Visite du tribunal
L’événement Journées du Patrimoine Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir