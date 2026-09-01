UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Tribunal de Proximité Sarlat-la-Canéda

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de Proximité · Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Tribunal de Proximité Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Tribunal de Proximité
Adresse
Place de la Grande Rigaudie
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine – Visite du tribunal

Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées européennes du patrimoine du 19 – 20 septembre 2026.
De 9h30 à 12h et 14h30 à 16h30.

-Visite du tribunal et découverte d’une salle d’audience
– Exposition jeunesse intitulée « C’est quoi la justice » ?
– Présentation des métiers de la Justice   .

Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   patrimoine@sarlat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine – Visite du tribunal

L’événement Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)