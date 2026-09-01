Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Tribunal de Proximité Sarlat-la-Canéda
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal de Proximité · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Journées du Patrimoine – Visite du tribunal
Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine du 19 – 20 septembre 2026.
De 9h30 à 12h et 14h30 à 16h30.
-Visite du tribunal et découverte d’une salle d’audience
– Exposition jeunesse intitulée « C’est quoi la justice » ?
– Présentation des métiers de la Justice .
Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@sarlat.fr
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English : Journées du Patrimoine – Visite du tribunal
L’événement Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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