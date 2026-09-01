Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Tribunal de Proximité Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine – Visite du tribunal

Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine du 19 – 20 septembre 2026.

De 9h30 à 12h et 14h30 à 16h30.

-Visite du tribunal et découverte d’une salle d’audience

– Exposition jeunesse intitulée « C’est quoi la justice » ?

– Présentation des métiers de la Justice .

Tribunal de Proximité Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@sarlat.fr

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English : Journées du Patrimoine – Visite du tribunal

L’événement Journées du Patrimoine – Visite du tribunal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir