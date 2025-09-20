Journées du Patrimoine visite du village et de l’Église Saint-Hilaire Pesmes

Journées du Patrimoine visite du village et de l'Église Saint-Hilaire Pesmes samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine visite du village et de l’Église Saint-Hilaire

Place des Promenades Pesmes Haute-Saône

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Le circuit, vous invite à découvrir le riche patrimoine de la cité, visite accompagnée d’un bénévole passionné. Le bourg a conservé la porte Saint-Hilaire et plusieurs demeures du 16 ème siècle, dont l’Hôtel Chateau-Rouillaud et la Maison Royale. L’église Saint-Hilaire (du 13 ème au 16 ème siècle), est l’un des monuments les plus riches de Franche-Comté, grâce aux chapelles adventices, notamment celle de Sainte-Catherine (14 statues des 14 et 16 ème siècle) et celle d’Andelot (16 ème siècle), célébrée par son décor somptueux en marbre polychrome, de Sampans (Jura), œuvre de Denis le Rupt (on lui doit aussi la chaire). Il n’a pas manqué de marquer sur la joue de Jean d’Andelot, la glorieuse estafilade que lui fit François 1er au siège de Pavie (1525). Le triptyque (1561) du chœur a été peint par le Pesmois Jacques Prévost, élève de Michel-Ange. Présence d’une maison de maitre des forges (18 ème siècle MH) sur les bords de l’Ognon, en aval. .

Place des Promenades Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

