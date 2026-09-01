Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle Saint-Geniès
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Geniès
Informations pratiques
Saint-Geniès
Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle
Le bourg Saint-Geniès Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Château de Saint-Geniès – Visite commentée
Découvrez le château de Saint-Geniès, entre vestiges médiévaux, donjon roman du XIIe siècle et château Renaissance.
Gratuit, sans réservation. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h30.
Château de Saint-Geniès – Entre donjon roman et château Renaissance
Découvrez l’histoire du château de Saint-Geniès, construit au XIIIe siècle puis rebâti au XVIe siècle. La visite commentée vous emmène également à la découverte des vestiges de l’ancienne forteresse et de son donjon roman du XIIe siècle, rare témoin de l’architecture militaire médiévale.
Gratuit, sans réservation. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h30. .
Le bourg Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 78 38
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English : Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle
Saint-Geniès Castle? Guided Tour
Discover the Château de Saint-Genies, featuring medieval ruins, a 12th-century Romanesque keep, and a Renaissance castle.
Free, no reservation required. Tours depart every hour; last tour at 5:30 p.m.
L’événement Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon
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