Informations pratiques

Saint-Geniès

Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle

Le bourg Saint-Geniès Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Château de Saint-Geniès – Visite commentée

Découvrez le château de Saint-Geniès, entre vestiges médiévaux, donjon roman du XIIe siècle et château Renaissance.

Gratuit, sans réservation. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h30.

Château de Saint-Geniès – Entre donjon roman et château Renaissance

Découvrez l’histoire du château de Saint-Geniès, construit au XIIIe siècle puis rebâti au XVIe siècle. La visite commentée vous emmène également à la découverte des vestiges de l’ancienne forteresse et de son donjon roman du XIIe siècle, rare témoin de l’architecture militaire médiévale.

Gratuit, sans réservation. Départ toutes les heures, dernier départ à 17h30. .

Le bourg Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 78 38

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English : Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle

Saint-Geniès Castle? Guided Tour

Discover the Château de Saint-Genies, featuring medieval ruins, a 12th-century Romanesque keep, and a Renaissance castle.

Free, no reservation required. Tours depart every hour; last tour at 5:30 p.m.

L’événement Journées du Patrimoine : Visite d’un château du XIIIe siècle Saint-Geniès a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon