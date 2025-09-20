Journées du Patrimoine | Visite d’un troglodyte Saint-Maximin

Journées du Patrimoine | Visite d'un troglodyte Saint-Maximin samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine | Visite d’un troglodyte

16 Rue de la Poterne Saint-Maximin Oise

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Les bénévoles d’ « Histoires de vies » de Saint-Maximin vous ouvrent leus portes gratuitement à l’occasion des journées européennes du Patrimoine pour vous faire visiter le troglodyte, siège de l’association, et vous présenter une exposition historique inédite et/ou un montage vidéo.

Visite guidée en continue de 14h à 17h les 20 et 21 septembre 2025.

Entrée libre, sans réservation. 0 .

16 Rue de la Poterne Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 6 12 12 21 38

