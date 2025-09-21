Journées du patrimoine Visite exceptionnelle de la chapelle Sainte Scholastique Saint-Benoît-sur-Loire

Journées du patrimoine Visite exceptionnelle de la chapelle Sainte Scholastique Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visite exceptionnelle de la chapelle Sainte Scholastique

62 Route de Bonnée Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Exceptionnellement ouverte, cette chapelle s’élève à l’emplacement où ont eu lieu le tri des reliques de saint Benoît et de sa soeur jumelle, à laquelle elle est dédiée. Détruite à la Révolution, elle fut rebâtie en 1873 en mêlant styles roman et gothique.

Entrée libre, accueil commenté.

+ Fiche de visite à disposition. .

62 Route de Bonnée Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Visite exceptionnelle de la chapelle Sainte Scholastique Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE