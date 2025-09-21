Journées du patrimoine Visite exceptionnelle de la chapelle Sainte Scholastique Saint-Benoît-sur-Loire
62 Route de Bonnée Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Exceptionnellement ouverte, cette chapelle s’élève à l’emplacement où ont eu lieu le tri des reliques de saint Benoît et de sa soeur jumelle, à laquelle elle est dédiée. Détruite à la Révolution, elle fut rebâtie en 1873 en mêlant styles roman et gothique.
Entrée libre, accueil commenté.
+ Fiche de visite à disposition. .
62 Route de Bonnée Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
