Journées du patrimoine Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage Site de l’Ermitage Agen

Journées du patrimoine Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

Site de l’Ermitage 304, avenue Joseph Amouroux Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments faisant corps avec le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage d’Agen.

L’architecture intérieure originale du lycée rappelle que l’histoire du lieu est mêlée depuis les premiers siècles à celle de la ville.

En partenariat avec le Lycée de l’Ermitage qui ouvre ses portes, découverte des grottes troglodytiques refuges des premiers chrétiens, puis des ermites et des Carmes.

Découverte de la source miraculeuse de Saint-Caprais, de la chapelle Saint-Vincent et de l’église Notre-Dame de l’Ermitage. Montée au clocher pour les plus intrépides pour un panorama à couper le souffle sur la ville d’Agen. .

Site de l’Ermitage 304, avenue Joseph Amouroux Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : Journées du patrimoine Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

With its caves, bell tower and buildings at one with the rock, the Hermitage and its hillside are part of the Agen landscape.

The original interior architecture of the Lycée reminds us that the history of the site has been intertwined with that of the town since the earliest centuries.

German : Journées du patrimoine Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

Mit ihren Höhlen, ihrem Glockenturm und den mit dem Felsen verwachsenen Gebäuden sind die Ermitage und ihr Hang Teil der Landschaft von Agen.

Die originelle Innenarchitektur des Gymnasiums erinnert daran, dass die Geschichte des Ortes seit den ersten Jahrhunderten mit der Geschichte der Stadt verwoben ist.

Italiano :

Con le sue grotte, il campanile e gli edifici che si fondono con la roccia, l’Hermitage e la sua collina fanno parte del paesaggio di Agen.

L’architettura interna originale del liceo ricorda che la storia del sito si è intrecciata con quella della città fin dai primi secoli.

Espanol : Journées du patrimoine Visite exceptionnelle du site de l’Ermitage

Con sus grutas, su campanario y sus edificios integrados en la roca, el Hermitage y su ladera forman parte del paisaje de Agen.

La arquitectura interior original del liceo recuerda que la historia del lugar se entrelaza con la de la ciudad desde los primeros siglos.

