Journées du Patrimoine Visite flash de l'église Saint-Girons Monein
Eglise Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-09-21
2025-09-21
Départ toutes les 45 minutes à partir de 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15. Dernier départ à 18h.
Venez découvrir la charpente à travers les explications du guide et profitez de la diffusion d’un son et lumière. .
Eglise Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
