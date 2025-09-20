Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche)
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
À 11h et 14h30 Les réserves de collections.
À 11h30 et 15h30 L’exposition temporaire Corrèze naturelle. Départ dans le hall du musée.
Sur réservation. .
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr
English : Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche)
German : Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche)
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine: Visite flash des collections permanentes et des expositions du moment (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme