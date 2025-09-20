Journées du Patrimoine Visite greeter commentée du château Château Hôtel de Ville de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

Château Hôtel de Ville de Bagnoles de l’Orne 15 Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Carole, une passionnée d’histoire et de patrimoine !

Carole a grandi à Tessé-la-Madeleine et a toujours été attachée à sa commune qui a fusionné avec Bagnoles de l’Orne en 2000. Elle a travaillé à l’Office de Tourisme et a sa carte de guide local pour le département de l’Orne. Elle aime transmettre son amour pour sa ville et l’architecture au travers de ses visites. Carole vous propose de découvrir les extérieurs et intérieurs du château hôtel de ville salle des mariages, bibliothèque, salle du conseil, hall et cage d’escalier.

Une visite Greeter, c’est quoi ?

Qui mieux qu’un habitant pour vous faire découvrir sa ville autrement ? C’est tout l’esprit des visites Greeters. Rencontre, partage et convivialité sont au cœur de ces balades où passion et anecdotes locales se mêlent pour une découverte unique et authentique.

Max 6 personnes Réservation jusqu’à 10h30 le jour même Rendez-vous devant le château, côté fontaine

Deux créneaux au choix le samedi 20 septembre

– 11h

– 16h15 .

Château Hôtel de Ville de Bagnoles de l’Orne 15 Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

