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AGENDA · La Turballe

Journées du Patrimoine – Visite guidée A la découverte de La Turballe La Turballe

samedi 19 septembre 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Départ communiqué lors de la réservation
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Journées du Patrimoine – Visite guidée A la découverte de La Turballe

Départ communiqué lors de la réservation La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte de La Turballe lors d’une visite guidée à travers ses rues et ses quais, et plongez dans l’histoire fascinante des premières conserveries de France.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite : 
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.   .

Départ communiqué lors de la réservation La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée A la découverte de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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