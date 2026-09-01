Informations pratiques

La Turballe

Journées du Patrimoine – Visite guidée A la découverte de La Turballe

Départ communiqué lors de la réservation La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte de La Turballe lors d’une visite guidée à travers ses rues et ses quais, et plongez dans l’histoire fascinante des premières conserveries de France.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant. .

Départ communiqué lors de la réservation La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée A la découverte de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44