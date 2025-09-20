Journées du Patrimoine Visite guidée « A la découverte de La Turballe » Place Charles De Gaulle Piriac-sur-Mer

Place Charles De Gaulle Départ de l’Office de Tourisme Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte de La Turballe lors d’une visite guidée à travers ses rues et ses quais, et plongez dans l’histoire fascinante des premières conserveries de France.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant. .

Place Charles De Gaulle Départ de l’Office de Tourisme Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

