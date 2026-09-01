Journées du Patrimoine – Visite guidée À la découverte de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Journées du Patrimoine – Visite guidée À la découverte de Piriac-sur-Mer
Départ communiqué lors de la réservation Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Remontez le temps et revivez l’histoire de Piriac-sur-Mer, Petite Cité de Caractère, de ses origines archéologiques au développement du balnéaire. Laissez-vous surprendre par ses ruelles et monuments incontournables !
Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.
Confort de visite :
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant. .
Départ communiqué lors de la réservation Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée À la découverte de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Journées du Patrimoine – Le Sémaphore ouvre ses portes Sémaphore de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite du Manoir de Kervaudué Village de Saint Sébastien Piriac-sur-Mer 19 septembre 2026
- Loto Route de Mesquer Piriac-sur-Mer 19 septembre 2026
- Repair Café au Malyga Le Malyga Piriac-sur-Mer 24 septembre 2026
- Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer 26 septembre 2026