Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Journées du Patrimoine – Visite guidée À la découverte de Piriac-sur-Mer

Départ communiqué lors de la réservation Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Remontez le temps et revivez l’histoire de Piriac-sur-Mer, Petite Cité de Caractère, de ses origines archéologiques au développement du balnéaire. Laissez-vous surprendre par ses ruelles et monuments incontournables !

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant. .

Départ communiqué lors de la réservation Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée À la découverte de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44