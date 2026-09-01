Journées du patrimoine – Visite guidée adaptée La Cité bretonne Guérande
vendredi 18 septembre 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées du patrimoine – Visite guidée adaptée La Cité bretonne
Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-18 11:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Explorez la cité médiévale de Guérande. Du Moyen Âge à l’époque moderne, cette visite raconte l’histoire de la ville et de ses monuments emblématiques. Adaptée aux publics en situation de handicap mental et/ou cognitif, la visite sera accompagnée d’outils tactiles et de FALC (document rédigé en Facile à Lire et à Comprendre) et proposée par une guide formée.
Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des office de tourisme ou au 02 40 24 34 44.
Confort de visite :
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son, un fauteuil roulant. .
Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Visite guidée adaptée La Cité bretonne Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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