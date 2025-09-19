Journées du patrimoine Visite guidée adaptée « Visite Flash de Guérande » Départ de l’Office de tourisme Guérande

Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 12:00:00

fin : 2025-09-19 12:30:00

2025-09-19

Découvrez grâce à un discours adapté aux personnes en situation de handicap mental, la cité médiévale en 30 minutes, par le biais de son architecture défensive, commerciale et résidentielle.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant. .

Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

