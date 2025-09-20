Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got

Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got

Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2025, visite guidée du Moulin du Got avec accès à l’exposition sur le thème des océans.   .

Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74  moulindugot@wanadoo.fr

English : Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got

German : Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-08-27 par OT de Noblat