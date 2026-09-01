JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Cabestany
dimanche 20 septembre 2026 · Cabestany
Informations pratiques
Cabestany
JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE
Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir le centre de Sculpture Romane et l’église Notre-Dame des-Anges par Charrett-Dykes.
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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
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English :
Come discover the Romanesque Sculpture Center and the Notre-Dame-des-Anges Church by Charrett-Dykes.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Cabestany a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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