Informations pratiques

Cabestany

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE

Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le centre de Sculpture Romane et l’église Notre-Dame des-Anges par Charrett-Dykes.

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Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr

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English :

Come discover the Romanesque Sculpture Center and the Notre-Dame-des-Anges Church by Charrett-Dykes.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Cabestany a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME