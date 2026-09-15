Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières

Village de Kerhinet Office de tourisme de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, traversez la Brière, arrêtez-vous le temps d’une visite à Kerhinet. Au fil du chemin, parcourez ce village de chaumières pour découvrir son histoire et son bâti à travers un savoir-faire traditionnel.

Une balade au coeur de l’une des plus fortes concentrations de toits de chaume en France !

Visite Gratuite – Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.

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Village de Kerhinet Office de tourisme de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44