Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières Village de Kerhinet Saint-Lyphard
samedi 19 septembre 2026 · Village de Kerhinet · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières
Village de Kerhinet Office de tourisme de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, traversez la Brière, arrêtez-vous le temps d’une visite à Kerhinet. Au fil du chemin, parcourez ce village de chaumières pour découvrir son histoire et son bâti à travers un savoir-faire traditionnel.
Une balade au coeur de l’une des plus fortes concentrations de toits de chaume en France !
Visite Gratuite – Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.
Confort de visite :
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.
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Village de Kerhinet Office de tourisme de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine -Visite guidée Chaume et chaumières Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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