Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton Belles-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Belles-Fontaines
Informations pratiques
Belles-Fontaines
Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton
Courchaton Belles-Fontaines Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’office de tourisme vous propose une visite du village de Courchaton. Découverte du patrimoine, du passé viticole (caves et maisons vigneronnes), des fontaines et des vieilles maisons de caractère
Rendez-vous devant la mairie à 16h – Visite gratuite. .
Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59
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English : Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton
L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL