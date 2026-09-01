Informations pratiques

Belles-Fontaines

Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton

Courchaton Belles-Fontaines Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’office de tourisme vous propose une visite du village de Courchaton. Découverte du patrimoine, du passé viticole (caves et maisons vigneronnes), des fontaines et des vieilles maisons de caractère

Rendez-vous devant la mairie à 16h – Visite gratuite. .

Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 59 59

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English : Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée de Courchaton Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL