Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme
dimanche 20 septembre 2026 · Ostabat-Asme
Informations pratiques
Ostabat-Asme
Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz
Haranbeltz Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez la chapelle lors d’une visite commentée consacrée à son architecture, à ses peintures et à ses sculptures. .
Haranbeltz Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 95 66
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English : Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz
L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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