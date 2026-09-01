Informations pratiques

Ostabat-Asme

Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz

Haranbeltz Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la chapelle lors d’une visite commentée consacrée à son architecture, à ses peintures et à ses sculptures. .

Haranbeltz Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 95 66

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English : Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée de la chapelle d’Haranbeltz Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque