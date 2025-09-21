Journées du Patrimoine visite guidée de la Chapelle Saint Laurent Rue des Templiers Moliets-et-Maa

Visite guidée gratuite de la Chapelle St Laurent dans le quartier de Maâ . Chapelle templière du XIIème siècle située sur la voie littorale des chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Rue des Templiers Chapelle Saint Laurent Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

English : Journées du Patrimoine visite guidée de la Chapelle Saint Laurent

Free guided tour of Chapelle St Laurent in the Maâ district. A 12th-century Templar chapel on the coastal route of the Santiago de Compostela pilgrimage route.

German : Journées du Patrimoine visite guidée de la Chapelle Saint Laurent

Kostenlose Führung durch die Kapelle St Laurent im Stadtteil Maâ . Templerkapelle aus dem 12. Jahrhundert auf dem Küstenweg der Jakobswege nach Santiago de Compostela.

Italiano :

Visita guidata gratuita della Chapelle St Laurent nel quartiere di Maâ. Questa cappella templare del XII secolo si trova sul percorso costiero del Cammino di Santiago de Compostela.

Espanol : Journées du Patrimoine visite guidée de la Chapelle Saint Laurent

Visita guiada gratuita a la Chapelle St Laurent, en el barrio de Maâ. Esta capilla templaria del siglo XII se encuentra en la ruta costera del Camino de Santiago.

