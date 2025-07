Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban Neuf-Brisach

Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban

Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil.

Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com

English :

Guided tour in the company of a guide in period costume, you will discover in an original way the city and the ramparts of Neuf-Brisach. Based on historical facts and enhanced with anecdotes, live in an interactive and amusing way the history of Neuf-Brisach and the century of the Sun King.

German :

Bei einer Führung in Begleitung eines Fremdenführers in historischen Kostümen lernen Sie die Stadt und die Stadtmauern von Neuf-Brisach auf originelle Weise kennen. Basierend auf historischen Fakten und garniert mit Anekdoten, erleben Sie auf interaktive und unterhaltsame Weise die Geschichte Neuf-Brisachs und das Jahrhundert des Sonnenkönigs.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata della città e dei bastioni di Neuf-Brisach, accompagnati da una guida in costume d’epoca. Basata su fatti storici e arricchita da aneddoti, la visita guidata permette di conoscere la storia di Neuf-Brisach e del secolo del Re Sole in modo interattivo e divertente.

Espanol :

Realice una visita guiada por la ciudad y las murallas de Neuf-Brisach, acompañado por un guía vestido de época. Basada en hechos históricos y enriquecida con anécdotas, viva la historia de Neuf-Brisach y del siglo del Rey Sol de forma interactiva y lúdica.

