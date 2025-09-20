Journées du Patrimoine visite guidée de la Ville Ancienne Place Charles De Gaulle Gray

Début : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, etc….) un bon moyen de parcourir en long et en large la ville, accompagné de nos ambassadeurs les plus fidèles, qui auront grand plaisir à vous emmener par les cours intérieures, tertres, et viorbes, et à vous faire partager leur passion pour Gray, riche de coins et recoins. .

Place Charles De Gaulle Hôtel de Ville sous les arcades Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

