Journées du Patrimoine – Visite guidée de la ville de Josselin : Les Ruelles d’Antan Office de tourisme Josselin
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Journées du Patrimoine – Visite guidée de la ville de Josselin : Les Ruelles d’Antan
Office de tourisme 1 rue Georges Le Berd Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Angélique des Ruelles d’Antan, vous emmène en petit groupe découvrir la ville de Josselin, son patrimoine et son histoire. Départ devant l’Office de tourisme.
Départ à 14h le samedi et à 10h30 puis 14h le dimanche. Durée : 1h30.
Tarif spécial : 6 euros. Réservation par SMS, mail ou via le site de réservation en ligne.
Prévoir chaussures de marche adaptées (le parcours peut être difficile, avec marches et montées). .
Office de tourisme 1 rue Georges Le Berd Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 82 09 72 62
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English :
L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée de la ville de Josselin : Les Ruelles d’Antan Josselin a été mis à jour le 2026-09-08 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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