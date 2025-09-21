Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon Mauléon

Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon Mauléon dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon

Place de l’hôtel de ville Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Fief des Mauléon, grands seigneurs poitevins du XIème au XIIIème siècles, la ville s’est développée au XIème siècle autour de son abbaye et de son château. Malmenée pendant les guerres de religion, elle est détruite en 1793 pendant les guerres de Vendée, avant d’être reconstruite au XIXème siècle.

Cette visite mettra en lumière les monuments de cette Petite Cité de Caractère et dévoilera comment l’histoire de la ville a, à de nombreuses reprises, rencontré la Grande Histoire. .

Place de l’hôtel de ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27

English : Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon

German : Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de la ville de Mauléon Mauléon a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Bocage Bressuirais