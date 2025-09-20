Journées du Patrimoine Visite guidée de l’école Raymond Dronne Écommoy

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’école Raymond Dronne

Allée de Fontenailles Écommoy Sarthe

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la mairie d’Ecommoy vous propose une visite originale de l’école publique Raymond Dronne.

Le site scolaire de l’entrée de l’Allée de Fontenailles datant de la fin du 19ème siècle vient d’être lourdement rénové pour l’adaptation au changement climatique, avec une vaste revégétalisation extérieure, une installation de géothermie rare en Sarthe.

La mairie fera visiter par groupes organisés d’une vingtaine de personnes le samedi matin et le dimanche matin, les extérieurs et les locaux.

Une visite toutes les 30 mn à partir de 10h 10h, 10h30, 11h et 11h30

Inscriptions auprès du service tourisme de la Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, par mail à tourisme@belinois.fr ou par téléphone au 02 43 47 02 20. .

Allée de Fontenailles Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

