Journées du Patrimoine • Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette

Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la rencontre de l’histoire et du savoir-faire local !
Dimanche 21 septembre Marcilly-en-Villette
Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette ⛪
Départ à 15h durée environ 1h30
Plongez dans l’histoire de cet édifice, témoin de la vie locale à travers les siècles.
Gratuit mais attention, places limitées !
Réservation obligatoire auprès de l’ Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59 .
Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr
English :
Saturday 20th and Sunday 21st September 2025
For the European Heritage Days, discover local history and know-how!
Sunday, September 21st ? Marcilly-en-Villette
Guided tour of the Marcilly-en-Villette church ?
? Departure at 3pm ? duration approx. 1h30
German :
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie die Geschichte und das lokale Know-how kennenlernen!
Sonntag, den 21. September ? Marcilly-en-Villette
Geführte Besichtigung der Kirche von Marcilly-en-Villette ?
? Start um 15 Uhr ? Dauer ca. 1,5 Stunden
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025
Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire la storia e il know-how locale!
Domenica 21 settembre ? Marcilly-en-Villette
Visita guidata della chiesa di Marcilly-en-Villette ?
? Partenza alle ore 15:00 ? Durata circa 1h30
Espanol :
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025
Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio y descubra la historia y el saber hacer locales
Domingo 21 de septiembre ? Marcilly-en-Villette
Visita guiada a la iglesia de Marcilly-en-Villette ?
? Salida a las 15:00 ? duración aprox. 1h30
