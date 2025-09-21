Journées du Patrimoine • Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette

Journées du Patrimoine • Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette

Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Début : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la rencontre de l'histoire et du savoir-faire local !

Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette ⛪

Départ à 15h durée environ 1h30

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la rencontre de l’histoire et du savoir-faire local aux Portes de Sologne !

Visite guidée de l’église de Marcilly-en-Villette ⛪

Départ à 15h durée environ 1h30

Plongez dans l’histoire de cet édifice, témoin de la vie locale à travers les siècles.

Gratuit mais attention, places limitées !

Réservation obligatoire auprès de l’ Office de Tourisme des Portes de Sologne

02 36 99 45 59 .

Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr

English :

Saturday 20th and Sunday 21st September 2025

For the European Heritage Days, discover local history and know-how!

Sunday, September 21st ? Marcilly-en-Villette

Guided tour of the Marcilly-en-Villette church ?

? Departure at 3pm ? duration approx. 1h30

German :

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie die Geschichte und das lokale Know-how kennenlernen!

Sonntag, den 21. September ? Marcilly-en-Villette

Geführte Besichtigung der Kirche von Marcilly-en-Villette ?

? Start um 15 Uhr ? Dauer ca. 1,5 Stunden

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire la storia e il know-how locale!

Domenica 21 settembre ? Marcilly-en-Villette

Visita guidata della chiesa di Marcilly-en-Villette ?

? Partenza alle ore 15:00 ? Durata circa 1h30

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025

Participe en las Jornadas Europeas del Patrimonio y descubra la historia y el saber hacer locales

Domingo 21 de septiembre ? Marcilly-en-Villette

Visita guiada a la iglesia de Marcilly-en-Villette ?

? Salida a las 15:00 ? duración aprox. 1h30

