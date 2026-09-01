UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orgnac-sur-Vézère

Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Église Saint Martial Orgnac-sur-Vézère

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Martial · Orgnac-sur-Vézère

Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Église Saint Martial Orgnac-sur-Vézère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Église Saint Martial
Adresse
Le Bourg
Ville
19410 Orgnac-sur-Vézère
Département
Corrèze
Tarif

Orgnac-sur-Vézère

Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac

Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de l’église Saint Martial d’Orgnac sur Vézère par un guide conférencier.
Rendez-vous à 17h30 devant l’église.   .

Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66  pah@vezereardoise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac

L’événement Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze