Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Église Saint Martial Orgnac-sur-Vézère
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Martial · Orgnac-sur-Vézère
Informations pratiques
Orgnac-sur-Vézère
Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac
Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de l’église Saint Martial d’Orgnac sur Vézère par un guide conférencier.
Rendez-vous à 17h30 devant l’église. .
Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac
L’événement Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze