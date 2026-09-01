Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Église Saint Martial Orgnac-sur-Vézère

Informations pratiques

Orgnac-sur-Vézère

Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac

Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’église Saint Martial d’Orgnac sur Vézère par un guide conférencier.

Rendez-vous à 17h30 devant l’église. .

Église Saint Martial Le Bourg Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac

L’événement Journées du Patrimoine : visite guidée de l’église d’Orgnac Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze