UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Tréport

Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Eglise Saint-Jacques Le Tréport

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Jacques · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Eglise Saint-Jacques
Adresse
4 Place de l'Église
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher

Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées de l’Eglise Saint-Jacques et son clocher par Jean Venel de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Découverte de l’orgue par M. JOLY l’après-midi.   .

Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31  culturel@ville-le-treport.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)