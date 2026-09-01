Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Eglise Saint-Jacques Le Tréport
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Jacques · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher
Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées de l’Eglise Saint-Jacques et son clocher par Jean Venel de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Découverte de l’orgue par M. JOLY l’après-midi. .
Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher
L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)
- Exposition Coup de baguette à Paul Paray (1886-1979) Atelier du Chat Marin Le Tréport 17 septembre 2026
- Exposition : coup de baguette à Paul Paray, Atelier de sculpture Fontaine de la Mare, Le Tréport 18 septembre 2026
- Café psycho-spiritualité Les Bucoliques Le Tréport 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Visites du Kahl-Burg Rue du 8 Mai 1945 Le Tréport 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe Musée du Tréport Le Tréport 19 septembre 2026