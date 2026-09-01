Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Eglise Saint-Jacques Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher

Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées de l’Eglise Saint-Jacques et son clocher par Jean Venel de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Découverte de l’orgue par M. JOLY l’après-midi. .

Eglise Saint-Jacques 4 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

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English : Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher

L’événement Journées du Patrimoine | Visite guidée de l’Eglise et de son clocher Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers