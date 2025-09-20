Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Martin Villers-sur-Mer

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Martin

Pl. Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

En prenant appui sur des maquettes et des documents d’archives, Jean-Pierre Loevenbruck et Yann Lebaillif proposent un parcours riche en anecdotes au cœur de l’église Saint Martin de Villers-sur-Mer pour découvrir son histoire, son architecture, son mobilier et sa statuaire. .

Pl. Jean Mermoz, 14640 Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Martin

Based on models and archival documents, Jean-Pierre Loevenbruck and Yann Lebaillif offer a richly anecdotal tour of the heart of the church of Saint Martin de Villers-sur-Mer.

German : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Martin

Jean-Pierre Loevenbruck und Yann Lebaillif bieten anhand von Modellen und Archivdokumenten einen anekdotenreichen Rundgang durch die Kirche Saint Martin in Villers-sur-Mer an.

Italiano :

Attingendo a modelli e documenti d’archivio, Jean-Pierre Loevenbruck e Yann Lebaillif propongono una visita ricca di aneddoti nel cuore della chiesa di Saint Martin a Villers-sur-Mer.

Espanol :

Basándose en maquetas y documentos de archivo, Jean-Pierre Loevenbruck y Yann Lebaillif ofrecen un recorrido rico en anécdotas por el corazón de la iglesia de San Martín de Villers-sur-Mer.

