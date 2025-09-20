Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Hôtel du département Hôtel du département Agen

Journées du Patrimoine Visite guidée de l'Hôtel du département

Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc Agen Lot-et-Garonne

Vous visiterez la Cour d’honneur et son magnifique cèdre du Liban, les salles de l’ancien hôpital, et enfin l’ancienne chapelle reconvertie en hémicycle, lieu où se prennent les décisions qui régissent la politique du département.

Ancien hôpital général fondé par ordre de Louis XIV en 1685, ce lieu indissociable d’Agen est devenu successivement une prison, un dépôt de mendicité, et enfin un hôpital qui a vu la naissance de nombreux lot-et-garonnais.

Depuis 1992, il accueille les institutions du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et constitue le centre de la vie politique de notre territoire.

Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 46 20

English : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Hôtel du département

You?ll visit the Cour d?honneur with its magnificent Lebanese cedar, the rooms of the former hospital, and finally the former chapel converted into a hemicycle, the place where decisions governing the department?s policy are taken.

German : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Hôtel du département

Sie besichtigen den Ehrenhof mit seiner wunderschönen Libanonzeder, die Räume des ehemaligen Krankenhauses und schließlich die ehemalige Kapelle, die zum Hemicycle umgebaut wurde, einem Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden, die die Politik des Departements bestimmen.

Italiano :

Visiterete la Cour d’honneur e il suo magnifico cedro libanese, le stanze dell’ex ospedale e infine l’ex cappella, ora trasformata in emiciclo, dove vengono prese le decisioni sulla politica del dipartimento.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite guidée de l’Hôtel du département

Visitará la Cour d’honneur y su magnífico cedro libanés, las salas del antiguo hospital y, por último, la antigua capilla, hoy convertida en hemiciclo, donde se toman las decisiones que rigen la política del departamento.

