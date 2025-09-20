Journées du Patrimoine | Visite guidée de Saint-Maximin Saint-Maximin

Journées du Patrimoine | Visite guidée de Saint-Maximin

Rue Abbé Jules Martin Saint-Maximin Oise

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les bénévoles du Musée des bombardements de Saint-Maximin vous propose une visite guidée dans le village de Saint-Maximin pour vous conter son histoire il y a 80 ans, avant les bombardements qui ont rasé la commune à 95%. Vous aurez l’occasion de visiter l’intérieur de l’église ainsi que d’accéder à l’intérieur du Château Civet, devenu un Institut privé habituellement fermé au public.

Visite guidée à 10h les 20 et 21 septembre 2025.

Gratuit, réservation obligatoire au 06 12 12 21 38. 0 .

Rue Abbé Jules Martin Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 6 12 12 21 38

