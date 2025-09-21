Journées du patrimoine Visite guidée des arènes Avenue du Pesqué Orthez

Avenue du Pesqué Arènes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le club taurin du Pesqué vous propose de découvrir l’historique des arènes et de la tauromachie à travers une visite insolite qui vous fera découvrir les gradins, la piste et les torils ! Terminez votre découverte par la diffusion de deux petits films sur la course landaise et la tauromachie espagnole. .

Avenue du Pesqué Arènes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

