Journées du Patrimoine visite guidée du bourg médiéval, de l’église et du Château Saint Pal de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon

Saint Pal de Chalencon Place des Canes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée du bourg médiéval, de l’église et du Château avec les Amis de Saint Pal

Durée 3 heures

Rendez-vous à 15h place des Canes

Inscription à la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)

Saint Pal de Chalencon Place des Canes Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Guided tour of the medieval village, church and castle with the Friends of Saint Pal

Duration: 3 hours

Meeting point 3pm, Place des Canes

Registration at the Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)

German :

Geführte Besichtigung des mittelalterlichen Dorfes, der Kirche und des Schlosses mit den Amis de Saint Pal

Dauer: 3 Stunden

Treffpunkt: 15 Uhr Place des Canes

Anmeldung im Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)

Italiano :

Visita guidata alla città medievale, alla chiesa e al castello con gli Amici di Saint Pal

Durata: 3 ore

Punto d’incontro ore 15.00 Place des Canes

Iscrizione presso la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)

Espanol :

Visita guiada de la ciudad medieval, la iglesia y el castillo con los Amigos de Saint Pal

Duración: 3 horas

Punto de encuentro a las 15h Place des Canes

Inscripción en la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)

