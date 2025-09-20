Journées du Patrimoine visite guidée du bourg médiéval, de l’église et du Château Saint Pal de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon
Saint Pal de Chalencon Place des Canes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Visite guidée du bourg médiéval, de l’église et du Château avec les Amis de Saint Pal
Durée 3 heures
Rendez-vous à 15h place des Canes
Inscription à la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)
Saint Pal de Chalencon Place des Canes Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Guided tour of the medieval village, church and castle with the Friends of Saint Pal
Duration: 3 hours
Meeting point 3pm, Place des Canes
Registration at the Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)
German :
Geführte Besichtigung des mittelalterlichen Dorfes, der Kirche und des Schlosses mit den Amis de Saint Pal
Dauer: 3 Stunden
Treffpunkt: 15 Uhr Place des Canes
Anmeldung im Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)
Italiano :
Visita guidata alla città medievale, alla chiesa e al castello con gli Amici di Saint Pal
Durata: 3 ore
Punto d’incontro ore 15.00 Place des Canes
Iscrizione presso la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)
Espanol :
Visita guiada de la ciudad medieval, la iglesia y el castillo con los Amigos de Saint Pal
Duración: 3 horas
Punto de encuentro a las 15h Place des Canes
Inscripción en la Maison des Services au Public (04 71 66 19 53)
L’événement Journées du Patrimoine visite guidée du bourg médiéval, de l’église et du Château Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron