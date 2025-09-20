Journées du Patrimoine Visite guidée du casino Joa Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Casino Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Comme l’an passé, la direction a décidé d’organiser une visite guidée de son établissement dans le cadre des Journées du Patrimoine.

L’accueil se fera dans la salle Jean-Gaudin où le directeur Emmanuel Boisgontier fera une présentation des lieux, avec une partie historique, mais aussi des chiffres. Les participants seront alors divisés en deux groupes qui visiteront l’établissement dans un ordre différent.

L’immersion sera totale dans le casino en fonctionnement de la salle des jeux au restaurant Le Comptoir, en passant par la salle de cinéma et ses loges, le Lounge Café au sous-sol, les bureaux à l’étage. Il y aura la présentation d’une machine à sous, des initiations aux jeux de table avec un croupier.

Cette visite n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. A l’issue, un cocktail sera offert.

Les participants doivent être majeurs et devront se munir d’une pièce d’identité.

jauge de 30 personnes par visite

durée 1h30 à 2h

Gratuit mais sur réservation obligatoire à l’accueil du Casino .

