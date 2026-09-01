JOURNÉES DU PATRIMOINE – Visite guidée du chantier du port Place Georges Seurat Port-en-Bessin-Huppain

Informations pratiques

Port-en-Bessin-Huppain

JOURNÉES DU PATRIMOINE – Visite guidée du chantier du port

Place Georges Seurat Base-vie du chantier portuaire Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le service Études et Travaux Portuaires du Département du Calvados vous explique les objectifs et les étapes de ce grand chantier de réhabilitation des ouvrages maritimes historiques qui protègent la ville de Port en Bessin-Huppain, le 1er port de pêche de Normandie.

Réservation obligatoire

Le service Études et Travaux Portuaires du Département du Calvados vous explique les objectifs et les étapes de ce grand chantier de réhabilitation des ouvrages maritimes historiques qui protègent la ville de Port en Bessin-Huppain, le 1er port de pêche de Normandie.

Une guide-conférencière, évoquera les différents ports de Port en Bessin à travers l’histoire : du « port des évêques » de 1475 détruit par les tempêtes à la construction du nouveau port au 19e siècle.

Réservation obligatoire ! Nombre de places limité à 15 personnes, à partir de 7 ans. Chantier non accessible aux PMR et poussettes. Équipement de sécurité fourni. Prévoir vêtement de pluie et chaussures fermées. .

Place Georges Seurat Base-vie du chantier portuaire Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : JOURNÉES DU PATRIMOINE – Visite guidée du chantier du port

The Port Studies and Works Department of the Calvados Department explains the objectives and stages of this major project to restore the historic maritime structures that protect the town of Port-en-Bessin-Huppain, Normandy’s leading fishing port.

Booking essential

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – Visite guidée du chantier du port Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bayeux Intercom