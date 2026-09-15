Informations pratiques

Saint-Cyprien

Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur

Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Château de FAGES :Visite extérieur et intérieur du château

Rdv devant le portail du château 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien

19 et 20 septembre

Samedi : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00

Dimanche : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30

Durée de la visite : 1h15

Château de FAGES :Visite extérieur et intérieur du château

Rdv devant le portail du château 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien

19 et 20 septembre

Samedi : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00

Dimanche : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30

Durée de la visite : 1h15

Tarif : adultes et + de 12ans : 8,50€ / enfants 6-12 ans : 6€ (enfants – 6 ans gratuit)

Réservation obligatoire : sur site internet https://chateaudefages.fr ou par tel 07 67 49 25 21 (sms)

Groupes de 20 personnes max .

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 49 25 21

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English : Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur

FAGES Castle: Exterior and interior tour of the castle

Meet in front of the castle gate at 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien

September 19 and 20

Saturday: 9:00 a.m. – 10:30 a.m. – 2:00 p.m. – 3:30 p.m. – 5:00 p.m.

Sunday: 9:00 a.m. – 10:30 a.m. – 2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Tour duration: 1 hour and 15 minutes

L’événement Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne