UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyprien

Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur Saint-Cyprien

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Cyprien

Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24220 Saint-Cyprien
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Cyprien

Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur

Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Château de FAGES :Visite extérieur et intérieur du château
Rdv devant le portail du château 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien
19 et 20 septembre
Samedi : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00
Dimanche : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30
Durée de la visite : 1h15
Château de FAGES :Visite extérieur et intérieur du château
Rdv devant le portail du château 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien
19 et 20 septembre
Samedi : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30 – 17h00
Dimanche : 09h00 – 10h30 – 14h00 – 15h30
Durée de la visite : 1h15
Tarif : adultes et + de 12ans : 8,50€ / enfants 6-12 ans : 6€ (enfants – 6 ans gratuit)
Réservation obligatoire : sur site internet https://chateaudefages.fr ou par tel 07 67 49 25 21 (sms)
Groupes de 20 personnes max   .

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 49 25 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur

FAGES Castle: Exterior and interior tour of the castle
Meet in front of the castle gate at 470 allée des Noyers, 24220 Saint-Cyprien
September 19 and 20
Saturday: 9:00 a.m. – 10:30 a.m. – 2:00 p.m. – 3:30 p.m. – 5:00 p.m.
Sunday: 9:00 a.m. – 10:30 a.m. – 2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Tour duration: 1 hour and 15 minutes

L’événement Journées du Patrimoine: Visite guidée du château de Fages : extérieur et intérieur Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne

À voir aussi à Saint-Cyprien (Dordogne)