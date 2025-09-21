Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain Gaugeac

Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain

Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain Gaugeac dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain

Château de Saint-Germain Gaugeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Visites guidées du château de Saint-Germain avec Eric Mousson-Lestang, auteur du livre « Le Château de Saint-Germain ». Partez à la découverte de l’un des 1001 châteaux du Périgord. Visite gratuite de 45 minutes à 10h, 11h, 15h, 16h, 17h.   .

Château de Saint-Germain Gaugeac 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 73 52 52  ericmoussonlestang@hotmail.com

English : Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain

German : Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du château de Saint-Germain Gaugeac a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides