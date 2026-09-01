[Journées du Patrimoine] Visite guidée du château Château d’Ernemont-sur-Buchy Ernemont-sur-Buchy

Informations pratiques

Ernemont-sur-Buchy

[Journées du Patrimoine] Visite guidée du château

Château d’Ernemont-sur-Buchy 349 Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine, le château d’Ernemont-sur-Buchy vous ouvre ses portes pour des visites guidées à 14h30 et 16h30.

En accord avec la thématique des Journées du Patrimoine 2026 un patrimoine à sauvegarder dans un monde en évolution , le château d’Ernemont-sur-Buchy a été restauré et meublé pour retrouver l’aspect de sa construction en 1775.

Mais il ne s’agit pas que de rénovation mais aussi d’adaptation au monde moderne. Dans les pièces de réception, il fallait trouver un système de chauffage invisible afin de restituer l’atmosphère du XVIIIème et augmenter le confort lors des spectacles.

Au cours des deux visites guidées, vous pourrez poser des questions et découvrir l’envers du décors avec les propriétaires. Une collation sera également offerte à la fin de la visite.

Venez nombreux ! .

Château d’Ernemont-sur-Buchy 349 Rue du Four à Pain Ernemont-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 55 86 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Journées du Patrimoine] Visite guidée du château

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite guidée du château Ernemont-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin